С начала года аренда госимущества принесла бюджету 442 миллиона

Поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности по итогам января-мая 2016 года снизились на 3,6% - до 441,9 млн грн с 458,5 млн грн за аналогичный период 2015 года.

Читайте такжеПоступления от приватизации с начала года сократились почти в 4 раза

Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

При этом фонд за 5 месяцев выполнил годовое плановое задание по аренде на 71,9%. В 2016 году ведомство должно перечислить в госбюджет от аренды 615 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2015 году перечислил в государственный бюджет 1,21 млрд грн от аренды государственной собственности, что на 23,1% больше показателя 2014 года и в 2,2 раза превышает показатель годового плана прошлого года.