Сырье стало самой доходной инвестицией с начала года

По данным Bloomberg Commodity Index, с начала 2016 года доходность вложений в сырье составила 11,98%. Индекс объединяет показатели по 22 видам сырья, и вложения в 15 из них оказались доходными. Доходность долгового рынка, как отмечает Financial Times, в 2016 году составляет около 6%, доходность фондового рынка — более 2%.

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С начала года доходность сырьевого рынка увеличилась на 19,6%, продемонстрировав сильнейшее начало года с 2008 года. Рывок был сделан, в первую очередь, благодаря скачку цен на рынках нефти, золота, цинка и соевых бобов.

Подъем сырьевых рынков обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, завершился бум добычи сланцевых нефти и газа в США — на фоне сравнительно низких цен на сырье крупнейшие американские производители сланцевой нефти (Continental Resources Inc., Devon Energy Corp., Marathon Oil Corp.) еще в начале марта решили в 2016 году сократить добычу на 10% по сравнению с прошлым годом, передает РБК.

Наводнения в Аргентине и засуха в Бразилии сказались на урожае соевых бобов и кукурузы соответственно, подстегнув цены на рынках этих видов сырья. Цены на цинк растут на фоне ожидаемого сокращения производства этого металла в Китае на 6% по итогам 2016 года, а также в связи с решением компании Glencore сократить добычу цинка на треть.

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Долговые рынки, напротив, столкнулись с падением. Согласно данным Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index, минимальная доходность с бондов достигла 0,62%, что является самым низким показателем с 2010 года, отмечает Bloomberg. Доходность десятилетних австралийских бондов достигла исторического минимума в 2,15%, а японских — приближается к обновлению антирекорда в -0,135% (сейчас составляет -0,125%).

В 2016 году инвесторы демонстрируют возвращение интереса к сырьевым рынка, отмечает FT. Согласно данным RBC Capital Markets, с начала года по апрель в сырьевые рынки инвестировали $60 млрд. По данным eVestment, в апреле хедж-фонды, инвестирующие в сырье, привлекли $1 млрд.

В то же время некоторые крупные инвесторы продолжают относиться к подъему сырьевого рынка скептически. «Небольшой подъем на сырьевых рынках в долгосрочной перспективе картины не поменяет», — считает глава направления реальных активов консалтинговой компании Fund Evaluation Group Кристиан Баскен. Руководитель инвестиционного подразделения Morgan Stanley Wealth Management Лиза Шалетт отмечает, что сырье не является «монолитным» классом активов, различные сырьевые рынки различны по своей специфике и имеют свою динамику спроса и предложения.