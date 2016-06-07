Ряд крупных банков оставят трейдеров дежурить в ночь после референдума в Великобритании - СМИ

05:23, 07 июня 2016
Фондовый рынок
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Ряд банков — американские JPMorgan и Morgan Stanley, шотландский Royal Bank of Scotland (RBS), британский Lloyds Banking Group и другие – собираются держать своих валютных трейдеров на работе в течение всей ночи после референдума по выходу Великобритании из ЕС, чтобы отслеживать реакцию рынков и проводить клиентские сделки. 

REUTERS

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами финансовых организаций, передает РБК.

Компания JPMorgan, которая базируется в Нью-Йорке, забронировала номера для своих трейдеров в гостиницах делового квартала Лондона Кэнэри Уорф, сказал один из источников агентства, пожелавший остаться неизвестным. RBS оставит на работе в течение всей ночи нескольких старших валютных трейдеров, которые будут обрабатывать заявки на сделки из США и Азии, знает другой собеседник Bloomberg.

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Референдум в Великобритании по выходу из Евросоюза состоится 23 июня. Избирательные участки закроются в 22:00 по местному времени. Сотрудники компаний по изучению общественного мнения рассказали агентству, что к ним уже обращались хедж-фонды и банки с просьбой рассказать о методах получения прогнозов исхода голосования.

Официальные экзит-полы не будут публиковаться после закрытия избирательных участков, пишет Bloomberg. В этой связи остается неясным, когда появятся первые результаты голосования, чтобы понять общую тенденцию исхода референдума. Окончательный итог голосования станет известен не раньше следующего утра, добавляет Bloomberg.

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