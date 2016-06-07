S&P 500 достиг многомесячного максимума на фоне заявлений главы ФРС

Индекс S&P 500 завершил торги понедельника ростом до пика семи месяцев, так как глава Федрезерва США Джанет Йеллен в целом оптимистично высказалась о состоянии экономики, однако не уточнила, когда регулятор может повысить процентную ставку.

Читайте такжеВ США начали расследование состояния систем кибербезопасности ФРС

Энергетические акции также поддержали рынок, так как нефть завершила в плюсе третью сессию кряду. Энергетический индекс S&P прибавил 2 процента, поднявшись сильнее других секторов индекса, сообщает Рейтер.

Комментарии Йеллен, которые, скорее всего, были последними перед заседанием ФРС на следующей неделе, последовали за обескураживающим отчетом о занятости в мае, который усилил опасения о том, способна ли экономика перенести повышение ставки уже в июне.

Йеллен назвала данные о занятости "разочаровывающими", но сказала, что "не надо придавать слишком большое значение одному отчету".

Читайте такжеЭкономика США закончила квартал с лучшими показателями с 2013 года

Индекс Dow Jones к закрытию торгов вырос на 0,64 процента до 17.920,33 пункта, индекс S&P 500 - на 0,49 процента до 2.109,41 пункта - максимума за семь месяцев, индекс Nasdaq - на 0,53 процента до 4.968,71 пункта.

Акции биотехнологических компаний подскочили, индекс Nasdaq Biotech прибавил 1,5 процента.

Бумаги Kite Pharma выросли на 10,3 процента, JunoTherapeutics - на 10,5 процента. Обе компании сообщили, что в следующем году могут получить предварительное разрешение надзорных органов на применение новых экспериментальных лекарств от рака.