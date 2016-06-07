Китай предоставит американцам квоту в $38 миллиардов для покупки акций на своих биржах

Китай предоставит инвестором из США квоту в размере 250 миллиардов юаней (38 миллиардов долларов) по программе квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (Qualified Foreign Institutional Investors, QFII), заявил во вторник заместитель управляющего Народным банком (ЦБ Китая) И Ган, передает ПРАЙМ.

И Ган заявил об этом в рамках Китайско-американского стратегического и экономического диалога. При этом он не сообщил подробностей.

Читайте такжеКитай ослабил курс юаня к доллару до минимума февраля 2011 годаПрограмма QFII позволяет иностранным инвесторам покупать акции на внутреннем рынке Китая.

Механизм QFII, который был запущен в 2002 году, — одна из первых мер Китая по интернационализации юаня. Программа дает возможность квалифицированным зарубежным инвесторам покупать акции на фондовых биржах континентального Китая в пределах установленной квоты.