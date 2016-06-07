Швейцария впервые в истории выпустила облигации с нулевой доходностью
Процентная ставка фиксирована на протяжении всего периода обращения бумаг на рынке.
Швейцария впервые в истории разместила облигации с нулевой процентной ставкой сообщает Прайм со ссылкой на The Financial Times.
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"Примечательно, что ставка фиксирована на протяжении всего периода обращения бумаг на рынке. По условиям выпуска, он будет погашен в июне 2029 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте Швейцария также выпустила бонды, но ставки по ним тогда составила 0,5%.
Как отмечает британское издание, сверхнизкая и отрицательная доходность по государственным облигациям стала фактически нормой для рынка. Недавно облигации с отрицательной доходностью ставкой разместила Германия; ставка по бумагам составила минус 0,02%.
В целом, по оценке Fitch Ratings, объем облигаций с отрицательной доходностью уже превысил 10 триллионов долларов.