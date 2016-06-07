Фонд госимущества начал подготовку к продаже 25% акций "Сумыоблэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже на фондовой бирже 25% плюс 1 акции энергогенерирующей компании "Сумыоблэнерго", которая предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии в Сумской области.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на соответствующий приказ ФГИУ от 30 мая этого года.

Согласно другому приказу фонда от 15 апреля, госпакет "Сумыоблэнерго" должен быть выставлен на продажу в сентябре этого года.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал выставить на продажу госпакет акций "Сумыоблэнерго" в мае этого года.

Энергокомпания в 2015 году увеличила чистую прибыль на 22,2% - до 60,99 миллиона гривень. Владельцами более 10% ее акций являются кипрские компании Bikontia Enterprises Limited (24,99%), UA Energy Distribution Holding Limited (18,51%), Larva Investments limited (24,99%) и государство в лице ФГИУ (25% плюс 1 акция).