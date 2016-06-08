ЕЦБ пытается стимулировать рост экономики еврозоны: начал скупать корпоративные облигации

Европейский центральны банк сегодня начал скупать корпоративные облигации, в попытке стимулировать экономический рост еврозоны.

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Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника Bloomberg, ЕЦБ купил ценные бумаги таких компаний, как Anheuser-Busch InBev – крупнейшего в мире производителя пива; Telefonica SA – бывшего монополиста на испанском рынке телекоммуникаций; Siemens AG – крупнейшего производителя техники в Европе; Assicurazioni Generali – топ страховой компании Италии; Renault – французского производителя авто.

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По данным Bank of America, вчера средняя доходность европейских корпоративных облигаций упала до самого низкого показателя за год – до 0,98%.

ЕЦБ в попытке стимулировать экономический рост еврозоны добавил корпоративные облигации инвестиционного класса в программу количественного смягчения. Эту программу регулятор расширил до €80 млрд евро в месяц в марте, вместе с понижением ключевых процентных ставок.

До сегодняшнего дня программа включала покупку ценных бумаг, обеспеченных активами и суверенных долговых гарантии европейский стран. C марта 2015 года ЕЦБ уже скупил государственных облигаций на €800 млрд.