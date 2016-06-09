МВФ советует Украине ликвидировать коррупцию на госпредприятиях путем приватизации

Заместитель главы МВФ Дэвид Липтон считает, что ситуация с госпредприятиями в Украине является питательной средой для неэффективности и коррупции и советует украинским властям активно продолжать работу в направлении приватизации.

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Об этом он сказал в интервью nv.ua.

"Я впервые приехал в Украину в 1993 году. Первая программа приватизации появилась в 1994-м. Она оказалась неуспешной в силу политических причин. Вот эта ситуация с госпредприятиями является питательной средой для неэффективности и коррупции. И являлась все последующие после этого 22 года. Я думаю, что уже сейчас пора прекратить эту порочную практику. Ликвидировать эту неэффективность и коррупцию путем проведения приватизации», - отметил Липтон.

Замглавы МВФ считает, что не нужно ждать удачного времени для приватизации, потому что убытки превышают гипотетическую потенциальную выгоду.

«Все постоянно возражают, что вот сейчас неудачное время для проведения приватизации, цены слишком низкие. Об этом говорили постоянно, все 22 года. Но то, что тратится там впустую, те убытки, что там несутся в сфере государственных предприятий, они многократно превышают гипотетическую потенциальную выгоду, которую Украина могла бы получить даже в случае какой-то самой высокой цены", - сказал Липтон.

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По его словам, шаги, направленные на приватизацию государственных предприятий, способствуют значительному сокращению неэффективности и потери ресурсов в этом секторе и минимизации коррупции в стране, и помогут достичь стабильности и роста, а также повышения уровня жизни.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году, согласно Бюджетному кодексу, ФГИУ планирует направить в государственный бюджет 17,1 миллиарда гривень от приватизации. В то же время глава фонда Игорь Билоус ранее заявил, что ведомство планирует в этом году перечислить в бюджет около 20 миллиардов гривень.

В начале марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в приватизационный процесс, включающий, в частности, отмену нормы об обязательной продаже на фондовых биржах 5-10% акций стратегических предприятий при проведении их приватизации. Этот закон позволяет дать старт большой приватизации в Украине, которую перенесли с 2015 года.

Большую приватизацию намерены начать с Одесского припортового завода в июле этого года, после этого на продажу планируется выставить госпакеты акций ряда облэнерго.

В середине мая Кабинет министров утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн.

ЕБРР и МВФ рекомендуют Кабмину снизить стартовую цену завода. В Фонде госимущества заявили, что установленная цена является взвешенной и сбалансированной, а пересмотреть цену в кратчайшие сроки невозможно.