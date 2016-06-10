Рубль и российские фондовые индексы обвалились вслед за ценами на нефть

Российский рубль на торгах в пятницу, 10 июня, обвалился вслед за ценами на нефть.

По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 41 коп. и составил 64,73 руб.

Курс евро поднялся на 53 коп. - до 73,27 руб.

Читайте такжеВ России уверены, что рубль больше не зависит от нефтиФондовый рынок России также снижается.

Индекс ММВБ упал на 0,56% и составил 1924,07 пункта.

Индекс РТС просел на 1,39%, до 937,61 пункта.

На мировом рынке цены на нефть 10 июня снижаются на фоне укрепления доллара.

Так, стоимость Brent упала на 0,27% - до 51,81 доллара за баррель, WTI - на 0,3%, до 50,41 доллара за баррель.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) вырос на 0,14%, до 94,20 пункта.

Доллар укрепляется на ожиданиях инвесторов, что повышение процентной ставки ФРС США с июня перенесется на более поздние сроки.