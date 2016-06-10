Биржи Европы торгуются в минусе в ожидании референдума о членстве Британии в ЕС

Основные биржевые индексы Европы в последний день рабочей недели снижаются под давлением ожиданий референдума по членству Великобритании в Европейском союзе (ЕС), свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на утро британский индекс FTSE 100 опускался на 0,92% - до 6174,90 пункта, французский CAC 40 - на 0,99%, до 4362,23 пункта, немецкий DAX - на 1,50 %, до 9937,07 пунктов, передает Прайм.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоится 23 июня. Согласно опросам, число сторонников и противников Brexit примерно одинаковое. Вопрос плебисцита, который в стране уже называют важнейшим стратегическим решением целого поколения, звучит так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из ЕС?".

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Инвесторы опасаются последствий возможного выхода Великобритании из ЕС. Согласно исследованию компании Axioma, акции европейских компаний могут подешеветь на 24% в результате Brexit.

На европейские индексы также оказывает давление снижение цен на нефть. Стоимость "черного золото" в пятницу снижается примерно на 1%. Нефть дешевеет из-за растущего курса доллара к основным мировым валютам.

Европейские индексы поддержали данные статистики из Германии, крупнейшей экономики Европы. Инфляция в стране в мае в годовом выражении, по окончательной оценке, составила 0,1%. В месячном выражении в мае потребительские цены выросли на 0,3%. Таким образом, данные полностью совпали с прогнозом аналитиков.