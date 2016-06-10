Новые шоки перед IPO: прокуратура Южной Кореи обыскала Lotte Group

Прокуратура Южной Кореи в пятницу обыскала штаб-квартиру Lotte Group, а также ряд его филиалов, что стало новым шоком перед планируемым IPO гостиничного подразделения пятого по величине конгломерата страны.

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Hotel Lotte, один из филиалов, где прошли обыски, сократил во вторник объём планируемого первичного размещения акций до $4,56 миллиарда и перенес на июль даты листинга, обещающего стать крупнейшим в мире IPO в текущем году, после того как прокуратура начала расследование в отношении директора компании, подозреваемого во взяточничестве, сообщает Рейтер.

Порядка 200 следователей обыскали 17 подразделений Lotte Group, включая штаб-квартиру в центре столицы, а также дома главы группы Син Дон Бина и других топ-менеджеров, сообщило южнокорейское информагентство Рёнхап, ссылаясь на прокуратуру центрального района Сеула.

Подразделения Hotel Lotte, Lotte Department Store и Lotte Home Shopping подтвердили, что в их офисах прошли обыски. Один из представителей Lotte, попросивший сохранить анонимность из-за деликатности темы, сказал, что пятничные обыски стали неожиданностью для компании.

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Три источника, знакомых с ситуацией, которые также отказались быть названными, сообщили Рейтер, что обыски прошли в рамках расследования так называемого "смазочного фонда", предназначенного для подкупа влиятельных лиц и проведения различных кампаний.

По словам другого источника, прокуратура также расследует возможные махинации при расчетах между филиалами Lotte. Представители прокуратуры центрального района Сеула от комментариев отказалась.

Представители Lotte Group отказались назвать причину обысков или сказать, связаны ли они с предполагаемым созданием фонда для подкупа.