Билоус назвал дату аукциона по продаже Одесского припортового завода

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 26 июля проведет аукцион по продаже 99,6% акций одного из крупнейших в стране производителей химической продукции - Одесского припортового завода (ОПЗ).

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Об этом на встрече с журналистами сообщил глава фонда Игорь Билоус.

«Аукцион будет 26 июля», - сказал Билоус.

Он отметил, что объектом на данный момент интересуются 7 инвесторов, с которыми подписаны договоры о неразглашении информации.

«Радует то, что случайных имен среди них нет – все интересанты связаны с этим бизнесом. Есть неожиданный интерес, откуда мы не ожидали – это Ближний Восток и Африка. А от европейских компаний интерес слабый. Я думаю, что после сегодняшнего объявления будет больше инвесторов», - сказал глава ФГИУ.

Рисками при приватизации Билоус назвал долг ОПЗ перед компанией Оstchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, возможные военные действия в стране, информационные вбросы, которые могут отпугнуть инвесторов.

«Больше всего инвесторов пугают риски, связанные с Украиной. Это защита собственности, стабильность ведения бизнеса, работа с налоговыми органами. Также инвесторы хотели бы иметь меньшую цену, но это связано с рисками страны, так как все понимают, что завод должен стоить больше», - добавил он.

Согласно информации в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации», для участии в конкурсе инвестор должен будет внести конкурсную гарантию в размере 658,75 млн грн. Для ознакомления с заводом интересант должен получить письменное разрешение Фонда госимущества.

Прием заявок от потенциальных покупателей будет осуществляться фондом до 18 июля.

Как сообщал УНИАН, в середине мая Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн. По словам Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.

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ЕБРР и МВФ рекомендуют Кабмину снизить стартовую цену завода. В Фонде госимущества заявили, что установленная цена является взвешенной и сбалансированной, а пересмотреть цену в кратчайшие сроки невозможно.

Основными потенциальными покупателями госпакета акций ОПЗ называют норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech. Аукцион, как ожидается, состоится в 20-х числах июля.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.