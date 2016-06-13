Фондовый рынок Китая закрылся падением индексов более чем на 3%

Основные индексы китайского фондового рынка в понедельник, 13 июня, закрылись падением более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

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Индекс крупнейших компаний CSI 300 опустился на 3,09% — до 3066,34 пункта, сообщает RNS.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,21% — до 2833,07 пункта.

Как сообщал УНИАН, объем промышленного производства Китая в мае вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохранившись на уровне апреля.