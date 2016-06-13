Южнокорейская компания отложила самое дорогое IPO в этом году

Южнокорейская компания Hotel Lotte, входящая в Lotte Group, отложила IPO, которое могло стать крупнейшим с осени 2015 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Решение об отсрочке было принято на фоне расследования прокуратуры, связанного с обвинениями в хищениях и взятках.

Как пишет Bloomberg, в последнее время Lotte Group, помимо расследования, столкнулась с еще рядом проблем. В ноябре компания потеряла свой крупнейший источник дохода, лишившись лицензии на осуществление беспошлинной торговли в ключевом для нее центре Lotte World Mall.

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Кроме того, Lotte Group, которая является семейным бизнесом, столкнулась с попыткой «переворота» — против председателя совета директоров Шин Донг Бина выступили его старший брат и отец.

О том, что оператор отелей Hotel Lotte может привлечь $4,9 млрд на крупнейшем с осени 2015 года IPO, писал в мае Reuters. Источники издания сообщали, что для размещения на бирже Hotel Lotte планирует выпустить около 34,2 млн новых акций (25% акционерного капитала после дополнительной эмиссии), еще около 13,65 млн бумаг (10%), согласно предварительным планам, планировали продать текущие акционеры, перелает РБК.

Ориентировочный ценовой диапазон должен был, по данным собеседников Reuters, составить от 97 тыс. до 120 тыс. корейских вон ($82,6–102) за бумагу.

Reuters тогда отмечал, что первичное размещение акций Hotel Lotte может стать самым дорогим со времен IPO Japan Post Holdings Co — материнской структуры японской почтовой службы Japan Post — в октябре 2015 года. Правительство Японии тогда привлекло ¥1,44 трлн ($11,9 млрд), что сделало это IPO самым дорогим с сентября 2014 года, когда китайский интернет-гигант Alibaba привлек на бирже $25 млрд.