Украинские облэнерго хотят купить инвесторы из Австрии, Венгрии, Индии и Японии

Инвесторы из Австрии, Венгрии, Индии и Японии заинтересованы в покупке 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9% "Тернопольоблэнерго", 60,2% "Запорожьеоблэнерго" и 46% "Черкассыоблэнерго", сообщил на встрече с журналистами глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус.

"У нас есть заявки от потенциальных покупателей облэнерго. Там есть очень интересные имена: австрийские, венгерские, японские, индийские", - сказал он, не называя конкретные названия компаний-интересантов.

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Глава фонда отметил, что спрос на энергетические объекты зависит от принятия Верховной Радой закона о рынке электроэнергии и от внедрения стимулирующих тарифов.

Кроме того, Билоус сообщил, что на участие в энергетической конференции, которая пройдет 30 июня этого года, подали заявки уже 30 инвесторов. В ходе конференции интересанты смогут узнать более детальную информацию обо всех энергетических госкомпаниях, которые планируются к продаже Фондом госимущества.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в апреле перенес даты аукционов по продаже госпакетов акций "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго" на октябрь-декабрь с июня-июля 2016 года.

ФГИУ намерен объявить аукционы по продаже госпакетов энергокомпаний в августе-сентябре.