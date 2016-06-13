Корпорация Microsoft покупает соцсеть LinkedIn за $26,2 миллиарда

Корпорация Microsoft объявила о покупке социальной сети профессиональных контактов LinkedIn. Сделка единодушно одобрена советом директоров Microsoft и LinkedIn, передает ПРАЙМ.

По сообщению Microsoft, сделка оценивается в 26,2 млрд долларов, или 196 долларов за акцию.

Читайте такжеКитайский производитель мобильных телефонов Xiaomi скупил 1,5 тыс. патентов MicrosoftLinkedIn сохранит свой бренд и руководство, уточняется в сообщении. Джефф Уэйнер останется на посту гендиректора LinkedIn.

Сайт имеет аудиторию в 433 млн человек и привлекает более 100 млн уникальных пользователей ежемесячно, говорится в пресс-релизе.

Microsoft профинансирует сделку путем выпуска новых долговых бумаг. Компания рассчитывает закрыть сделку в 2016 году.