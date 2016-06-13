Фонд госимущества хочет продать "Центрэнерго" по частям: вопрос будет обсуждаться с инвесторами

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) рассматривает возможность продажи трех тепловых электростанций – Углегорской, Змиевской и Трипольской, которые входят в состав приватизируемой энергокомпании "Центрэнерго", по отдельности. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава фонда Игорь Билоус.

"Бытует такое мнение, что по частям "Центрэнерго" будет выгоднее продать, чем целиком… Очевидно, что Трипольскую ТЭС могут купить иностранцы, Змиевскую - тоже, скорее всего, а Углегорскую - сегодня не могу сказать, но с ней мы можем подождать", - сказал он.

В то же время, Билоус сообщил, что данный механизм продажи энергообъектов еще не проработан до конца и будет обсуждаться на предстоящей 30 июня международной энергетической конференции с инвесторами.

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Глава фонда отметил, что ведомство уже начало инвентаризацию и анализ деятельности "Центрэнерго" в рамках подготовки ее 78,3% акций к приватизации.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передало 78,3% акций "Центрэнерго" Фонду госимущества для последующей приватизации.

Фонд госимущества в мае выразил намерение продать госпакет акций "Центрэнерго" в 1-м квартале 2017 года, тогда как раньше ведомство планировало выставить на аукцион акции данного предприятия в ноябре 2016 года.

ПАО "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.