Рубль и российские фондовые индексы обвалились

На торгах во вторник, 14 июня, российский рубль снижается на фоне удешевления нефти.

По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 72 коп. и составил 66 руб.

Курс евро поднялся на 90 коп. - до 74,32 руб.

Фондовый рынок России также открылся снижением.

Индекс ММВБ упал на 0,71% и составил 1890,09 пункта.

Индекс РТС просел на 2,64%, до 900,23 пункта.

Читайте такжеВ России уверены, что рубль больше не зависит от нефтиКак сообщал УНИАН, мировые цены на нефть на торгах во вторник, 14 июня, снижаются на опасениях инвесторов по поводу итогов референдума по членству Великобритании в составе ЕС.

Так, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,79% - до 49,95 долларов за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,90%, до 48,44 доллара за баррель.

Опасениям относительно роста мировой экономики способствует референдум по поводу членства Великобритании в Европейском Союзе. В понедельник сообщалось, что число сторонников выхода Великобритании из Евросоюза увеличилось, достигнув отметки 53%, тогда как доля британцев, поддерживающих сохранение членства страны в ЕС, составила 47%. Выход Британии из ЕС может иметь негативные последствия для экономики стран ЕС, что приведет к снижению спроса на нефть.