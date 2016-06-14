Moody's может пересмотреть рейтинг Microsoft из-за покупки соцсети LinkedIn
Если Moody's решит понизить основной рейтинг Microsoft после рассмотрения, то понижение произойдет на одну ступень.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило рейтинг приоритетного необеспеченного долга корпорации Microsoft на уровне "Aaa" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением из-за сделки с LinkedIn, информирует Прайм со ссылкой на сообщение агентства.
В понедельник корпорация Microsoft сообщила о покупке социальной сети профессиональных контактов LinkedIn за 26,2 миллиарда долларов денежными средствами, или 196 долларов за акцию. LinkedIn сохранит свой бренд и руководство. Закрытие сделки ожидается в конце 2016 года после получения одобрения акционеров и регулирующих органов.
Если Moody's решит понизить основной рейтинг Microsoft после рассмотрения, то понижение произойдет на одну ступень, отмечает агентство. При этом краткосрочные рейтинги компании Microsoft подтверждены и не помещены в список на пересмотр.
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"Финансирование сделки при помощи долга приведет к увеличению отношения общего долга компании Microsoft к EBITDA примерно в два раза", - отметил аналитик Moody's Ричард Лейн (Richard Lane), слова которого приводятся в релизе.
При пересмотре агентство уделит особое внимание стратегическому потенциалу и возможностям монетизации LinkedIn при помощи предложений программного обеспечения Microsoft. Агентство также рассмотрит план Microsoft, если таковой имеется.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.