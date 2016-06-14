Moody's может пересмотреть рейтинг Microsoft из-за покупки соцсети LinkedIn

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило рейтинг приоритетного необеспеченного долга корпорации Microsoft на уровне "Aaa" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением из-за сделки с LinkedIn, информирует Прайм со ссылкой на сообщение агентства.

В понедельник корпорация Microsoft сообщила о покупке социальной сети профессиональных контактов LinkedIn за 26,2 миллиарда долларов денежными средствами, или 196 долларов за акцию. LinkedIn сохранит свой бренд и руководство. Закрытие сделки ожидается в конце 2016 года после получения одобрения акционеров и регулирующих органов.

Если Moody's решит понизить основной рейтинг Microsoft после рассмотрения, то понижение произойдет на одну ступень, отмечает агентство. При этом краткосрочные рейтинги компании Microsoft подтверждены и не помещены в список на пересмотр.

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"Финансирование сделки при помощи долга приведет к увеличению отношения общего долга компании Microsoft к EBITDA примерно в два раза", - отметил аналитик Moody's Ричард Лейн (Richard Lane), слова которого приводятся в релизе.

При пересмотре агентство уделит особое внимание стратегическому потенциалу и возможностям монетизации LinkedIn при помощи предложений программного обеспечения Microsoft. Агентство также рассмотрит план Microsoft, если таковой имеется.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.