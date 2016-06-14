Доходность гособлигаций Германии впервые опустилась ниже нуля

Доходность десятилетних гособлигаций Германии 14 июня впервые в истории показала отрицательные значения, составив -0,002%, сообщает Bloomberg. Германия стала уже третьей страной, доходность десятилетних бондов которой оказывается отрицательной — ранее такое случилось с гособлигациями Японии и Швейцарии.

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Рекордно низкая доходность бондов вызвана политикой отрицательной процентной ставки, которую проводит Европейский Центробанк, отмечает агентство. «Спрос на надежные активы подстегивается страхом Brexit и растущим беспокойством. Инвесторы приобретают бонды в качестве страховки от неопределенности», — заявил экономист банка SEB Юсси Хильякен, передает РБК.

На прошлой неделе миллиардер Питер Тиль, выступая на заседании рабочей группы Минфина Германии, заявил, что следующий «большой пузырь» может возникнуть именно на рынке гособлигаций с рекордно низкой доходностью. По мнению Тиля, низкий уровень доходности госбондов и отрицательные процентные ставки отражают «замедление технического прогресса».