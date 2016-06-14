Объем торгов ценными бумагами на украинских биржах сократился почти на 50%
Объем торгов акциями за январь-май составил 828,5 млн грн, что в 4 раза меньше, чем годом ранее.
Общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за январь-май 2016 года снизился на 47,3% - до 85,35 млрд грн с 169,99 млрд грн за аналогичный период 2015 года, говорится в отчете Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
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Объем торгов государственными облигациями составил 69,62 млрд грн, или 81,6% от общей суммы контрактов, заключенных на биржах в январе-мае этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем торгов данными долговыми инструментами сократился в 2,2 раза.
Объем торгов акциями в отчетном периоде составил 828,5 млн грн, что в 4 раза меньше, чем годом ранее.
Сумма контрактов по операциям с депозитными сертификатами Национального банка Украины составила 11,4 млрд грн, при этом в январе-мае прошлого года с данными ценными бумагами операций не проводилось.
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За январь-май комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 46,35 млрд грн, что на 51,6% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Объем зарегистрированных выпусков акций в январе-мае вырос на 52,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 35,36 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, общий объем торгов ценными бумагами на украинских фондовых биржах за 2015 год снизился на 53,1% - до 290,8 млрд грн с 619,7 млрд грн в 2014 году.
За 2015 год комиссия зарегистрировала выпуски ценных бумаг на 155,8 млрд грн, что на 24% меньше, чем в 2014 году.
Объем зарегистрированных выпусков акций в прошлом году снизился на 10,9% по сравнению с 2014 годом – до 128,6 млрд грн.