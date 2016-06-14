Инвестфонды опасаются нестабильности на рынках: увеличили долю наличности до максимума за 15 лет

Крупнейшие инвестиционные фонды опасаются нестабильности мировых рынков, поэтому выходят из биржевых активов, предпочитая оставаться в «кэше». Об этом свидетельствует опрос Bank of America, пишет Reuters.

В реальном выражении сумма вложений в наличные денежные средства и их эквиваленты (например, сберегательные счета или казначейские векселя) составляет десятки миллиардов долларов, а в удельном весе среди прочих активов достигла максимума за 15 лет.

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Всего в опросе Bank of America принимали участие 213 менеджеров инвестиционных фондов, управляющих активами на общую сумму $654 млрд. К началу июня средняя доля наличности в этих фондах выросла до 5,7% (с 5,5% в мае) — максимум с ноября 2001 года. «Нормой» при этом считается доля наличности в управлении в пределах от 3,5% до 4,5%. Если объем «кэша» среди активов фонда падает ниже этих значений, игроки рынка начинают продавать ценные бумаги, и наоборот.

Сейчас инвесторы предпочитают выходить из акций и неохотно вкладываются в облигации. По данным Bank of America, с начала года международные инвестиционные фонды вывели из акций около $106 млрд, преимущественно с рынков развивающихся стран. Часть средств инвесторы перемещают в государственные облигации, однако доходность наиболее стабильных бондов находится вблизи исторических минимумов.

В понедельник доходность немецких облигаций с десятилетним сроком погашения (бонды на десять лет считаются ведущим показателем, бенчмарком) впервые в истории стала отрицательной. На прошлой неделе облигации с нулевой ставкой выпустила Швейцария, а в начале марта Минфин Японии продал первую партию облигаций с отрицательной доходностью, передает РБК.

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Снижение доходности вплоть до отрицательных значений стало результатом политики снижения базовых ставок в Японии и Европе с параллельным выкупом ценных бумаг центробанками. Такая политика «количественного смягчения» призвана стимулировать экономический рост, «впрыскивая» деньги в экономику и вынуждая банки делать то же самое (пытаясь сделать размещение средств в центробанках невыгодным).

И все же многие инвесторы предпочитают выходить из высокорисковых облигаций проблемных стран, доверяя средства державам со стабильной экономикой, даже несмотря на минимальную или отрицательную доходность подобных бондов. Окончательный провал «количественного смягчения» называют среди наиболее актуальных маловероятных рисков (tail risk) около 18% инвесторов из опроса Bank of America.

Наиболее же обсуждаемым из подобных tail risk (экстремальное изменение с вероятностью до 0,3%) для мировой экономики является выход Великобритании из Евросоюза: его упомянули 30% респондентов. Накануне опрошенные агентством Bloomberg финансовые эксперты предсказали, что в подобном случае курс фунта стерлингов упадет к доллару США до минимальных значений за последние 30 лет.