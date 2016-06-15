Фонд госимущества не будет приватизировать объекты социальной инфраструктуры ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не будет приватизировать объекты социальной инфраструктуры Одесского припортового завода, аукцион по продаже 99,6% акций которого пройдет 26 июля этого года, говорится на сайте ведомства.

«Не будут приватизированы, но останутся в праве пользования завода, медицинский центр, физкультурно-спортивный клуб «Химик», Дом культуры «Дружба», а также непрофильные активы – административные корпуса, пансионат «Карпатские зори», «Южспортинвест», - сообщила пресс-служба ФГИУ.

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Кроме того, ведомство не будет приватизировать имущество, которое принадлежит фонду и находится на ответственном сохранении завода до 2025 года: физкультурно-спортивный комплекс «Олимп», отель «Эллада», инфраструктура причалов.

Как сообщал УНИАН, в середине мая Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн. По словам главы Фонда госимущества Украины Игоря Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.

Основными потенциальными покупателями госпакета акций ОПЗ называют норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.