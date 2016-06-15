Компания "Нортима" считает участие в повторном конкурсе по приватизации ОПЗ участием в приобретении похищенного имущества и планирует привлечь виновных к ответственности

Компания «Нортима», ставшая победителем конкурса по приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) в 2009 году и являющаяся, по словам представителей компании, единственным законным претендентом на его на покупку, расценивает попытки других возможных претендентов участвовать в повторном конкурсе на продажу ОПЗ как посягательство на имущество компании, в связи с чем планирует привлечь всех виновных к ответственности.

Об этом сказано в заявлении директора «Нортимы» Геннадия Подгорнова.

«Повторное выставление на продажу пакета акций ОПЗ, который по праву должен принадлежать «Нортиме», является, мягко говоря, спорным и будет оспариваться нами до тех пор, пока не будут исчерпаны все доступные нам механизмы международно-правовой защиты наших прав», - отметил директор «Нортимы» Геннадий Подгорнов в своем заявлении.

«Любые действия по приобретению 99,567% акций ОПЗ, право на которые было похищено у «Нортимы», мы будем расценивать как приобретение похищенного имущества», - добавил он.

В связи с проявлением интереса к повторной приватизации Одесского припортового завода глава компании «Нортима» счел за необходимое проинформировать общественность и потенциальных участников повторного конкурса об истории взаимоотношений между своей компанией и государственными органами Украины, нарушившими ее права, и о возможных рисках для потенциальных покупателей.

В частности, Подгорнов напомнил, что 29 сентября 2009 году был проведен конкурс по продаже 99,567% пакета акций ОПЗ, который демонстрировался в прямом эфире на одном из государственных каналов.

В соответствии с правилами проведения конкурса, после произнесенных лицитатором слов «Три. Продано», «Нортима» в прямом эфире стала победителем проведенного ФГИ аукциона по продаже 99,567% акций ОПЗ, предложив за этот пакет наибольшую цену - 5 млрд грн, или 624 миллиона долларов.

Видеозапись трансляции конкурса по продаже 99,567% пакета акций ОПЗ от 29 сентября 2009 году

Подгорнов также сообщил, что потом конкурсная комиссия отказалась подписывать договор купли-продажи акций из-за давления тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко, которую не устроило, что победила в конкурсе украинская компания «Нортима», а не компания «Азот-сервис», входившая в российскую бизнес-группу «СИБУР».

«Мы уверенны, что коррупционные действия высшего руководства Украины по лишению «Нортимы» права на 99,567% ОПЗ имеют признаки уголовного преступления, и намерены добиваться уголовного преследования всех лиц, виновных в похищении у «Нортимы» права на ОПЗ, включая тех, кто осознанно или по незнанию посягает на то, что по праву принадлежит нам», - отметил Подгорнов, уточнив, что существующие ныне решения украинских судов пока не восстановили нарушенных прав «Нортимы», однако компания намерена идти до конца в отстаивании своих законных интересов и нарушенных прав и искать защиты в международных судах.

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Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 года в прямом эфире состоялся аукцион по продаже 99,567% акций ОПЗ, в котором приняли участие 3 компании – «Азот-Сервис» (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), «Фрунзе-Флора» и «Нортима».

Конкурс выиграла компания «Нортима», предложившая за ОПЗ 5 млрд грн (624,2 миллиона долларов). Однако комиссия Фонда госимущества по приватизации завода приняла решение не признавать «Нортиму» победителем конкурса по приватизации ОПЗ.

В середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 млрд грн, или 500 млн долларов.

Глава ФГИ также заявил, что интерес к повторной приватизации проявили норвежская компания Yara, американская IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польская Ciech.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.