Приватизация госкомпаний в Украине может затянуться на 5 лет - Минэкономразвития

Приватизация государственных компаний в Украине может затянуться на срок до 5 лет, так как существует большое количество предприятий, которые находятся в управлении министерств и ведомств, и на их подготовку к продаже необходимо большое количество времени. Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН директор Департамента управления государственной собственностью и развития промышленности Минэкономразвития Елена Дяченко.

"Если мы видим, что у предприятия есть потенциал и его может купить частный инвестор, то эти предприятия будут в списке к приватизации. Таких предприятий у нас около 1 500, это дополнительно к тому, что уже есть в Фонде госимущества. Процесс подготовки и передачи их к приватизации займет от двух до пяти лет", - сказала она.

По словам Дяченко, длительный процесс приватизации зависит от процедур, которые должны пройти продаваемые госкомпании, в частности оценку и аудит, на что также нужны средства.

"Кроме стратегических компаний, в госсобственности должны остаться предприятия лесного хозяйства. Также объекты пенитенциарной системы должны остаться у государства", - добавила она.

По словам присутствующего на пресс-конференции директора по исследованиям Центра экономической стратегии Андрея Бойцуна, сейчас удачное время для продажи гособъектов, так как с начала года цены на сырье в мире растут, что говорит о положительной конъюнктуре на рынке.

"Пока у нас не проходит активно приватизация, у нас не создается рынок и отсутствует конкуренция, которая сама по себе является очень важным элементом развития экономики", - добавил он.

Читайте такжеМининфраструктуры хочет ввести должность замминистра по вопросам приватизации

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, приватизация в Украине должна решить два вопроса: наполнение бюджета и борьба с коррупцией в госкомпаниях.

"Первая задача: при быстром проведении приватизации у нас есть возможность покрыть дефицит бюджета, который у нас есть, хотя это не устойчивый путь покрытия дефицита. Другая задача – это то, что мы попытаемся сократить уровень коррупции. Задача приватизации снизить уровень коррупции в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины в этом году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

Главным объектом для приватизации в этом году является 99,6% акций Одесского припортового завода, конкурс по продаже которого должен состояться 26 июля. Его стартовая цена составляет 13,175 миллиарда гривень.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ планирует направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень.