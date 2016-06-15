В Кабмине надеются, что холдинг по управлению госпредприятими будет создан до конца года

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует до конца текущего года создать холдинг по управлению государственными стратегическими предприятиями, сообщила на пресс-конференции в УНИАН директор Департамента управления государственной собственностью и развития промышленности Минэкономразвития Елена Дяченко.

"Холдинг мы, надеемся, создадим в этом году. Его наполнение будет зависеть от целей и согласованности всех представителей министерств", - сказала она.

По словам Дяченко, при управлении холдингом очень важно отсутствие политического влияния на менеджмент, поэтому правление холдинга должно быть создано из независимых директоров.

Также она отметила, что для эффективного управления госкомпаниями необходимо проведение независимого аудита.

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Советник главы Минэкономразвития Роман Ильтьо, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что на сайте министерства в ближайшее время появится информация об аудите государственных компаний.

"У нас есть две группы компаний, которые мы называем крупными и которые должны проходить аудит по международным стандартам. В первой группе 45 компаний, активы которых превышают 2 миллиарда гривень или чистый доход которых превышает 1,5 миллиарда гривень. По нашим данным, 24 из них провели или проводят аудит. Во второй группе 97 компаний, у них активы превышают 250 миллионов гривень, 23 из них проводят аудит", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд поддерживает идею, озвученную Минэкономразвития, о создании в нашей стране одного или нескольких государственных холдингов, которые бы объединяли госактивы и осуществляли управление ими, в том числе путем привлечения иностранных аналитиков и менеджеров.

Вопрос создания госхолдингов для управления госпредприятиями обсуждается в Украине с 2015 года, однако в правительстве так и не пришли к единому мнению, каким образом необходимо формировать эти компании, по какому принципу и в каком количестве.