Россия сокращает инвестиции в ценные бумаги США - только за апрель на $3,5 миллиарда

Россия сократила на 3,5 миллиарда долларов объем вложений в ценные бумаги США, говорится в ежемесячном докладе американского Министерства финансов об иностранных инвестициях в гособлигации США, передает ПРАЙМ.

Как отмечается, в марте нынешнего года российский пакет составлял 86 миллиардов долларов, в апреле он сократился до 82,5 миллиарда долларов.

Читайте такжеВ США приняли бюджет Пентагона, в котором для Украины предусмотрено до $500 миллионовПроцесс сокращения российских вложений в облигации США идет медленно, но планомерно с начала 2016 года. В январе доля РФ оценивалась в 96,9 миллиарда долларов, в феврале - 87,6 миллиарда долларов.

В списке основных держателей американских гособлигаций Россия сейчас занимает 17 место, немного отставая от Республики Корея и слегка опережая Канаду.

Лидирует же по традиции Китай – 1,2 триллиона долларов. За месяц Пекин сократил свои вложения почти на 1,5 миллиарда долларов. Идущая опять-таки по традиции на втором месте Япония увеличила свою долю почти на 5 миллиардов долларов. Теперь она составляет более 1,1 триллиона долларов. Третье место занимают Каймановы острова - 258,5 миллиарда долларов.

Во второй раз США обнародовали данные о вложениях Саудовской Аравии. В апреле они составляли 113 миллиардов долларов против 116,8 миллиарда долларов в марте.

Общий объем вложений иностранных государств в ценные бумаги США в апреле составил почти 6,3 триллиона долларов.