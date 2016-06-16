Американские индексы обвалились на решении Федрезерва сохранить процентную ставку

Американские фондовые индикаторы снизились по итогам вчерашних торгов на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке, сообщает Росбалт.

Читайте такжеФондовый рынок Китая закрылся падением индексов более чем на 3%

"Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,2% и закрылся на отметке 17640,17 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,18%, составив 4834,93 пункта. Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось на 0,18% до 2071,50 пункта", - говорится в сообщении.

Накануне ФРС по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых, отметив неоднозначность опубликованных в последние недели макроэкономических данных. Кроме того, американский Центробанк ухудшил прогноз по росту экономики страны в 2016 году до 2% с мартовских 2,2%.

"Реакция рынка была нейтральной, поскольку заявление (ФРС) подтверждает, что повышения ставки не будет ни в июне, ни в июле. Между тем, тот факт, что ФРС больше обеспокоена замедлением экономического роста и тем, что эта задержка не временная, не является позитивным для акций", - отметил старший экономист TIAA Global Asset Management Тим Хоппер.