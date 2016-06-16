Доходность 10-летних гособлигаций США упала до четырехлетнего минимума

Доходность 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) в ходе торгов четверга упала до 1,52%, минимального показателя с августа 2012 года, на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

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Доходность десятилетних US Treasuries по состоянию на 18.03 опускалась на 3 базисных пункта, до отметки в 1,54%, при этом ранее она опускалась до 1,52%. Доходность тридцатилетних US Treasuries также опускалась - на 4 базисных пункта, до отметки в 2,37%, сообщает Прайм.

В среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам очередного заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков.

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По словам главы ФРС США Джанет Йеллен, повышение ставки на следующем заседании в июле "не является невозможным", однако участники рынков, по всей вероятности, уже исключили такой вариант, пишет агентство MarketWatch.

В то же время, американский регулятор ухудшил прогноз по росту ВВП страны в 2016 году до 2% с мартовских 2,2%. Прогноз на 2017 год по росту экономики США изменен до 1,6–2,4% с мартовских 1,7–2,3%, а на 2018 год - снижен до 1,5-2,2% с мартовских 1,8-2,3%.