Индексы Европы уверенно растут на фоне снижения вероятности выхода Британии из ЕС

Основные биржевые индексы Европы в ходе торгов последнего рабочего дня недели бодро растут из-за уменьшения ожиданий инвесторами выхода Великобритании из состава ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.45 британский индекс FTSE 100 рос на 1,36% - до 6031,60 пункта, французский CAC 40 - на 1,55%, до 4217,46 пункта, немецкий DAX - на 1,54%, до 9697,30 пункта, сообщает Прайм.

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В четверг европейские биржи снижались на фоне опасений инвесторов по поводу выхода Великобритании из ЕС. Референдум по этому вопросу состоится 23 июня. Согласно опросам, число сторонников и противников Brexit примерно одинаково. По мнению ряда аналитиков, данный шаг может нанести урон экономике европейских стран.

Представители обеих кампаний — и против Brexit, и за него — на сутки приостановили любую агитацию в связи с убийством депутата палаты общин от Лейбористской партии Джо Кокс. Аналитики полагают, что убийство сторонницы проевропейского лагеря может усилить симпатии избирателей к нему, способствует росту европейских акций.

"Это трагическое событие. Я должен сказать, оно может поменять психологию (агитационной - ред.) кампании. И те, кто выступает с проевропейских позиций, могут выиграть от этого трагического события", - приводит телеканал CNBC слова директора Института глобальных финансов в бизнес-школе UNSW Фариборза Моширяна.

Поддерживает европейские индексы и увеличение цен на нефть. "Черное золото" дорожает в пределах 1,5% впервые за неделю - по той же причине. На этом фоне акции британской нефтяной компании BP на Лондонской фондовой бирже растут на 1,54%, до 370,60 пенса за акцию. Бумаги итальянской энергетической компании Eni дорожали на 1,97%, до 13,49 евро за акцию.