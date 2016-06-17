Фонд госимущества уточнил список объектов соцсферы ОПЗ для приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уточнил список объектов социальной сферы крупного производителя химической продукции Одесского припортового завода, аукцион по продаже которого состоится 26 июля этого года, для приватизации.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, вместе с заводом будут приватизированы Дом культуры "Дружба", физкультурно-оздоровительный клуб "Химик", лечебно-оздоровительный центр и другие объекты, построенные за счет средств ОПЗ, так как они входят в его уставной капитал.

Фонд не будет приватизировать общежитие, объекты гражданской обороны и объекты инфраструктуры (дороги, инженерные сооружения причалов, мелиоративные системы), так как это запрещенные к приватизации объекты.

Физкультурно-оздоровительный комплекс завода, отель "Эллада" и столовая при общежитии не входят в уставной капитал ОПЗ, поэтому в будущем фонд может принять решение об их приватизации.

Читайте такжеПодготовка Одесского припортового завода к приватизации обошлась в $1 миллион

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества сообщил, что не намерен продавать объекты социальной сферы ОПЗ. В ведомстве отметили, что не будут приватизированы, но останутся в праве пользования завода, медицинский центр, физкультурно-спортивный клуб "Химик", Дом культуры "Дружба", а также непрофильные активы – административные корпуса, пансионат "Карпатские зори", "Южспортинвест".

В середине мая Кабмин утвердил условия приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 миллиарда гривень. По словам главы Фонда госимущества Украины Игоря Билоуса, такая цена была сформирована по результатам независимой оценки пакета акций и утверждена конкурсной комиссией по приватизации завода.

Основными потенциальными покупателями госпакета акций ОПЗ называют норвежскую компанию Yara, американские IBЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries и польскую Ciech.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.