Поступления от приватизации с начала года снизились почти в 3,5 раза

Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам января-мая 2016 года составили 34,2 миллиона гривень, что в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Также сообщается, что центральное и региональные управления Фонда госимущества за отчетный период продали 50 объектов государственной собственности (в том числе в мае – 8) и 121 объект коммунальной собственности (в мае – 8).

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В мае ФГИУ через фондовые биржи выставил 21 пакет акций предприятий общей номинальной стоимостью 113,3 миллиона гривень. В прошлом месяце фонд не продал ни одного пакета акций на биржах.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 миллиона гривень, что в 3 раза меньше аналогичного показателя 2014 года.

Фонд госимущества в 2016 году планирует выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

Главным объектом для приватизации в этом году является 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода, конкурс по продаже которого должен состояться 26 июля. Его стартовая цена составляет 13,175 миллиарда гривень.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ планирует направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень.