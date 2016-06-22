Катарский фонд покупает уже второй дом моды в Европе
Катарский фонд Mayhoola for Investments покупает французский дом моды Balmain. Фонду уже принадлежит итальянский бренд Valentino.
Катарский фонд Mayhoola for Investments покупает французский дом моды Balmain, сообщает Financial Times. Условия сделки пока не разглашаются, но ранее знакомые с ходом торгов эксперты оценивали компанию в €500 млн.
Фонду из Катара уже принадлежит итальянский бренд Valentino. Он купил его в 2011 году примерно за €700 млн.
Как напоминает газета, Mayhoola также потратила, предположительно, £27 млн на долю в компании по производству сумок Anya Hindmarch.
Что касается Balmain, то бренд был основан в 1945 году французским дизайнером Пьером Бальменом. В 1995 году компанию купил Ален Ивлен.
Фонды прямых инвестиции активно интересуются европейскими модными марками, которые можно экспортировать на быстрорастущие рынки, в том числе в Китай, передает Gazeta.ru.
Например, в 2015 году итальянская фирма Clessidra купила бренд Roberto Cavalli, а в 2014 году Blackstone (США) приобрела 20-процентную долю в Versace.