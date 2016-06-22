Катарский фонд покупает уже второй дом моды в Европе

Катарский фонд Mayhoola for Investments покупает французский дом моды Balmain, сообщает Financial Times. Условия сделки пока не разглашаются, но ранее знакомые с ходом торгов эксперты оценивали компанию в €500 млн.

Фонду из Катара уже принадлежит итальянский бренд Valentino. Он купил его в 2011 году примерно за €700 млн.

Как напоминает газета, Mayhoola также потратила, предположительно, £27 млн на долю в компании по производству сумок Anya Hindmarch.

Что касается Balmain, то бренд был основан в 1945 году французским дизайнером Пьером Бальменом. В 1995 году компанию купил Ален Ивлен.

Фонды прямых инвестиции активно интересуются европейскими модными марками, которые можно экспортировать на быстрорастущие рынки, в том числе в Китай, передает Gazeta.ru.

Например, в 2015 году итальянская фирма Clessidra купила бренд Roberto Cavalli, а в 2014 году Blackstone (США) приобрела 20-процентную долю в Versace.