McDonald's продает бизнес в Китае и Гонконге: выручит до $3 миллиардов

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может заработать до 3 миллиардов долларов на продаже бизнеса в Китае и Гонконге, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

"В марте 2016 года McDonald's объявила о реорганизации своего бизнеса в Азии путем привлечения партнеров, которые смогут выкупить франшизу сети. В рамках сделки компания предлагает потенциальным покупателям заключить франчайзинговый договор сроком на 20 лет с возможностью продления на 10 лет", - говорится в сообщении.

По информации источников, компания получила несколько предложений от потенциальных покупателей, среди которых Beijing Tourism Group, Sanpower и ChemChina. Заинтересованность в сделке проявили и международные инвестиционные фонды Bain Capital, TPG Capital и Carlyle Group, которые участвуют в аукционе с целью объединения со стратегическими китайскими претендентами.

Читайте такжеBurger King предложил McDonald’s объединиться на один день

"Представители потенциальных покупателей отказались от комментариев по данному вопросу. Пресс-секретарь McDonald`s сообщила, что компания делает успехи в процессе продажи, однако от подробных комментариев также отказалась", - отмечает издание.

Ожидается, что McDonald`s представит окончательный список претендентов на следующий раунд в ближайшие недели.

Ранее McDonald's намеревалась активизировать продажу ресторанов франшизам и реструктурировать международные операции, чтобы сократить годовые расходы на 300 миллионов долларов и создать более гибкий бизнес. К 2018 году компания собирается продать франшизам 3,5 тысячи из принадлежащих ей 36 тысяч ресторанов по всему миру.