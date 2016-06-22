Польша первой из европейских стран выпустит облигации в Китае - панда-бонды

Польское правительство первым среди европейских стран выпустит трёхлетние бонды на три миллиарда юаней ($455,55 миллиона) в Китае, сообщило китайское государственное информационное агентство China News Service.

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Заместитель министра финансов Польши сказал Рейтер в марте, что страна размышляет о возможном выпуске панда-бондов, однако точный объём и сроки ещё предстояло согласовать.

Новость о выпуске облигаций, которая стала известна во вторник вечером, появилась после визита в Польшу китайского лидера Си Цзиньпина в начале недели.

Bank of China, который по информации China News Service является андеррайтером, не стал комментировать информацию в телефонном разговоре.

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Выпуск панда-бондов - номинированных в юанях китайских долговых обязательств иностранными эмитентами - впервые был разрешён в 2005 году, однако рынок развивался медленно.

По состоянию на март 2016 года объем находящихся в обращении панда-бондов составляет всего $2,57 миллиарда, согласно рейтинговому агентству Fitch.

Большинство эмитентов облигаций, которые выпускали бонды в прошлом, - это международные финансовые институты, однако во втором полугодии 2015 года китайские регуляторы начали разрабатывать правила, расширившие круг возможных эмитентов, в число которых были включены и нефинансовые корпораты.