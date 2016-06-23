Украина рассчитывает выпустить евробонды на $1 миллиард под гарантии США в августе - источник

Украина рассчитывает в августе провести эмиссию евробондов на 1 млрд долл. под гарантии правительства США, сообщил УНИАН источник в правительстве.

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«Мы думаем провести выпуск в августе. Полагаем, это будет удачное время для эмиссии», - сообщил источник. При этом он обратил внимание, что до эмиссии бондов Украина должна завершить переговоры с Международным валютным фондом по Второму пересмотру 4-летней программы реформ, принятой в марте 2015 года, а также запустить систему электронного декларирования имущественного состояния.

Как сообщал УНИАН, 3 июня текущего года правительство Украины подписало соглашение с правительством США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 млрд долл. в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран.

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Соглашение является частью двух- и многосторонней экономической поддержки Украины и призвано поддержать программы экономических реформ.

Средства в размере 1 млрд долл., которые будут привлечены в результате выпуска облигаций под кредитные гарантии США, поступят в общий фонд государственного бюджета и будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в результате повышения тарифов на газ.

Соглашение является уже третьей кредитной гарантией от правительства США, и две предыдущие позволили нашей стране привлечь на внешних рынках 2 млрд долл. в 2014 и 2015 годах по рекордно низким ставкам.

Также Минфин сообщил, что гарантии предоставляются по выпуску еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. на международных рынках капитала сроком обращения 5 лет с погашением в 2021 году, а процентная ставка прогнозируется не выше 2% годовых.