Порошенко подписал закон о запрете приватизации "Укрзализныци"

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон, включающий Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» («Укрзализныця»), созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, в список запрещенных к приватизации предприятий.

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Согласно информации на странице соответствующего правительственного законопроекта №4594 «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» на сайте Верховной Рады, Порошенко подписал данный закон 22 июня.

Как сообщал УНИАН, документ был проголосован в парламенте 2 июня текущего года, 9 июня этот закон подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий и в этот же день документ был направлен на подпись главе украинского государства.

Согласно пояснительной записке к документу, целью закона является сохранение 100% акций «Укрзализныци» в государственной собственности и обеспечение экономической безопасности страны.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно отмечал, что Кабинет министров не намерен приватизировать «Укрзализныцю». При этом он сообщал, что потенциально будет рассматриваться лишь продажа непрофильных активов госкомпании.