На азиатских биржах обвал - японский индекс Nikkei рухнул почти на 8%

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стремительно падают в ходе торгов пятницы в ожидании итогов референдума в Великобритании по вопросу возможного выхода страны из Евросоюза (Brexit), в лидерах снижения среди основных бирж - японский индекс Nikkei 225, на 7,83%, сообщает Прайм со ссылкой на данные бирж.

"По состоянию на 08:33 индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,19%, до 2857,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,74%, до 1881,94 пункта, корейский KOSPI - на 3,42%, до 1918,7 пункта. Гонконгский Hang Seng Index падал на 4,78%, до 19860,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 3,34%, до 5104,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 7,83%, до 14966,59 пункта (ранее в пятницу его значение достигало 14864 пунктов)", - говорится в сообщении.

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После подсчета голосов в 355 округах из 382 на референдуме лидируют сторонники выхода Британии из ЕС, набирая 51,8% или 15,99 миллионов голосов. За то, чтобы их страна осталась в ЕС, проголосовали 48,2% или 14,89 миллиона человек.

"На этом фоне в Японии курс доллара к иене ранее падал до 99,9 иены за доллар со 106,14 на закрытии – это случилось впервые с ноября 2013 года. Министр финансов Японии Таро Асо на экстренной пресс-конференции заявил, что страна готова принять решительные меры в связи с резким скачком вверх курса иены после известий о вероятной победе сторонников выхода Великобритании из ЕС", - отмечает издание.

Решение британцев выйти из ЕС приведет к резкому повышению курса иены, как стабильной валюты, что, как считается, неблагоприятно скажется на позициях японских компаний-экспортеров.

"Если мы увидим победу сторонников за выход (Великобритании из ЕС - ред.), то никто на рынке к этому не готов. Эта ситуация будет являться воплощением безрискового настроения на рынке", - заявил изданию The Wall Street Journal макроэкономический стратег Saxo Capital Markets Кай ван Петерсен (Kay Van Petersen).