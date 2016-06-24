Рубль и российские фондовые индексы рухнули на результате референдума в Британии

На торгах в пятницу, 24 июня, российский рубль обвалился к доллару по итогу референдума в Британии.

По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 2,01 руб. - до 65,94 руб.

Российский фондовый рынок также отреагировал на референдум в Британии обвалом.

Читайте такжеШтайнмайер о Brexit: Это печальный день для Европы и ВеликобританииИндекс ММВБ упал на 3,04% и составил 1860,91 пункта.

Индекс РТС просел на 5,35%, до 890,77 пункта.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. Сторонники Brexit набрали 51,8% голосов. Премьер-министр Дэвид Кэмерон уже заявил, что правительство во главе с ним уходит в отставку в октябре. Кэмерон пояснил, что его решение связано с тем, что во время кампании, предшествующей референдуму, он поддерживал предложение остаться в составе Европейского Союза.

Европарламент уже заявил, что проведет чрезвычайное заседание - обсудит выход Британии из ЕС.