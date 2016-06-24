Brexit обвалил мировые биржи и цены на нефть до новых минимумов

Британские подданные проголосовали за выход из состава Евросоюза: в пользу этого проголосовало 17,4 миллиона британцев, против - лишь 16,1 миллиона, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"За ночные часы, когда подсчитывались голоса, рынки шатнулись из одной крайности в другую: например, британский фунт сначала вырос на 1%, до 1,50 доллара (максимума с декабря прошлого года), потому что первые данные указывали на поражение лагеря Brexit, но затем обвалился почти на 10%, до 1,36 доллара, когда стал ясен сенсационный результат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за организационных особенностей референдума реакция трейдеров и инвесторов по всему миру в ходе подсчета голосов была неравномерной. На голосовании не было предусмотрено экзит-поллов в обычном понимании этого слова. Их роль исполнял опрос социологической службы YouGov проведенный в ходе референдума и обнародованный в полночь, одновременно с закрытием избирательных участков.

Итог ночного опроса показал, что респонденты склонялись к тому, чтобы остаться в Евросоюзе: 52% против 48%. На этой новости курс фунта стерлингов в считанные минуты достиг максимума с начала 2016 года.

"Вторая особенность референдума: в нем не объявлялись предварительные результаты. В течение ночи каждый из 382 избирательных округов (не считая Гибралтара, который также принял участие в референдуме) по очереди сообщал итоговые данные, из которых постепенно складывалась итоговая картина. Из крупных городов первыми в начале третьего часа ночи огласили результаты Ньюкасл и Сандерленд на северо-востоке Англии - в обоих случаях поддержка евроскептиков оказалась выше ожиданий, что привело к резкому падению фунта", - подчеркивает издание.

Еще через несколько часов поступила очередная порция данных с участков в Англии и Уэльсе, и британская валюта обновила рекорд внутридневного падения - на 6,3% до 1,41 доллара. Вскоре пришла информация о победе еврооптимистов в ряде областей Шотландии, и курс фунта выправился до 1,45 доллара.

Наконец, около 5:30 утра стало известно, что крупный промышленный центр Шеффилд проголосовал за выход из Евросоюза, хотя по всем опросам не должен был. Фунт подешевел до минимума с 1985 года, упав до 1,33 доллара (внутридневное снижение). По состоянию на 9:35 британская валюта котировалась на отметке 1,3640 доллара.

Цена барреля Brent рухнула на 6%, началось заметное снижение на открытых уже площадках Азии, на торгах premarket в Европе, упали в цене и фьючерсы в Штатах. Японская иена, "тихая гавань" для инвесторов, поднималась на торгах почти до трехлетних максимумов, взлетая выше 100 иен за доллар США. Курс евро наоборот упал до своего минимума с начала марта, пробив отметку в 1,1 доллара.