Фондовый рынок Великобритании для смягчения обвала приостановил торги

Фондовый рынок Великобритании, чтобы смягчить обвал, приостановил торги, передает ВВС.

Биржевой индекс FTSE 100 на открытии торгов рухнул на 500 пунктов, более чем на 8%, до 5,808.72.

Особенно сильно пострадали ценные бумаги банков: Barclays и RBS - падение около 30%.

Ранее стоимость фунта стерлингов резко упала на фоне результата референдума в Британии - до $1,3305 (более чем на 10%), до минимума с 1985 года.

Банк Англии заявил, что "следит за развитием событий" и будет принимать "все необходимые меры" для поддержания монетарной стабильности.

Референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу с 51,9% голосов, против выступили 48,1%. В свою очередь граждане Северной Ирландии и Шотландии высказались за сохранение Британии в ЕС.

Премьер-министр Британии заявил, что в октябре правительство уйдет в отставку.

Европарламент заявил, что созывает чрезвычайное заседание.