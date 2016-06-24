Brexit вслед за европейским и азиатским обвалил американский фондовый рынок

Американские фондовые индексы в начале торгов 24 июня упали в среднем на 3% после того, как на референдуме в Великобритании большинство участников (около 52%) проголосовали за выход страны из состава Евросоюза (Brexit).

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Индекс S&P 500 снизился на 3,6% до 2030 пунктов, Dow Jones – на 3,1% до 17364 пунктов, а Nasdaq – на 3,7% до 4298 пунктов.

Как указывает CNBC, падение Nasdaq оказалось самым серьезным с ноября 2011 года, а S&P 500 на открытии сессии показал худший результат с 1986 года.

При этом индексы США завершили предыдущие торги в плюсе. Так, S&P 500 и Dow Jones прибавили по 1,3%, а Nasdaq поднялся на 1,6%, передает Slon.ru.

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Итоги британского референдума обвалили и все остальные мировые рынки. Так, спад на азиатских биржах стал максимальным с августа 2015 года, когда Китай провел рекордную за 20 лет девальвацию юаня, японский Nikkei 225 снизился почти на 8%, а европейские фондовые индексы потеряли 5–8%. Российский РТС сократился более чем на 4%, а ММВБ – почти на 3%.

Курс фунта стерлингов на фоне решения о Brexit рухнул до минимума за 30 лет и опустился ниже $1,4. Вместе с тем цены на золото взлетели максимальными темпами с кризиса 2008 года – унция драгоценного металла подорожала более чем на 5% примерно до $1330.

В свою очередь, в Европейском Центробанке и Федеральной резервной системе США предупредили, что готовы поддерживать ликвидность финансового сектора, чтобы сдерживать чрезмерную волатильность в связи с реакцией рынков на Brexit. С аналогичным заявлением выступили в Банке Англии, который готов предоставить £250 млрд для нормальной работы финансовых рынков.