Британский финансовый сектор "штормит": акции ведущих банков упали на фоне Brexit

Около 2,2 миллиона сотрудников финансовой отрасли Великобритании могут столкнуться с многолетней неопределенностью и риском сокращения тысячи рабочих мест после того, как страна проголосовала за выход из Европейского Союза, поставив под вопрос статус Лондона как ведущего финансового центра Европы.

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Кампания за выход из ЕС одержала победу, получив 52 процента голосов британцев по итогам референдума. Однако утро ликования и триумфа сторонников Brexit омрачило падение акций пяти ведущих банков Британии в среднем на 21%, в то время как бумаги элитных компаний, занимающихся управлением активами - Schroders, Aberdeen Asset Management и St. James's Place - подешевели на 20-32 процента. Решение выйти из ЕС означает, что индустрия финансовых услуг Британии теперь под угрозой. Инвестбанки уже предупреждали, что они могут вывести из Британии тысячи рабочих мест, если страна решит выйти из ЕС, сообщает Рейтер.

По состоянию на 16:50 акции Barclays потеряли 17,28%, их стоимость составила 157,2 фунта стерлингов за бумагу. Акции Royal Bank of Scotland упали на 14,48% — до 214,22 фунта за бумагу. Стоимость бумаг Lloyds Banking Group обвалилась на 21% — до 57 фунтов за акцию, пишет RNS.

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Однако некоторые попытались ослабить страхи катастрофического удара по британскому банковскому сектору, указав на масштабные планы экстренных мер и многолетний опыт существования в условиях кризиса. Ллойд Бланкфейн, председатель Goldman Sachs, и Джес Стейли, глава Barclays, который пережил рекордное однодневное падение своих акций в пятницу, сказали, что их банки давно привыкли адаптироваться к переменам и будут сотрудничать с соответствующими органами, когда прояснятся условия выхода из ЕС.

Банк Morgan Stanley сообщил, что последствия итогов референдума будут ясны через некоторое время.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал Рейтер ранее, что в случае выхода страны из блока, кредитор может вывести из Британии в другие страны Европы около 1.000 из примерно 6.000 сотрудников, работающих там сейчас.

Многие финансовые компании опираются на свободный паспортный режим в ЕС, продавая услуги по всему блоку, в то время как большинство сотрудников и подразделений базируются в Лондоне.

Представители британского правительства сообщили, что базирующиеся в стране компании могут лишиться своих привилегий в случае Brexit, который заставит их перевести часть операций в такие города, как Франкфурт-на-Майне, Париж и Дублин, если они хотят обслуживать клиентов из ЕС. Банк Англии сообщил, что предпримет все необходимые шаги для обеспечения монетарной и финансовой стабильности после референдума.