Польша первой в Европе выпустит облигации в юанях

Польша станет первой в Европе страной, которая выпустит в Китае облигации, номинированные в юанях, сумма выпуска составит 3 миллиарда юаней (около 452 миллионов долларов), сообщает Прайм со ссылкой на Международное радио Китая (CRI Online).

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Как отмечает издание, министерство финансов Польши подписало соответствующее соглашение с Банком Китая.

По словам аналитика China Center for International Economic Exchanges Ван Юна (Wang Jun), панда-бонды становятся популярными по ряду причин.

"Включение юаня в корзину SDR Международного валютного фонда в прошлом году стало катализатором для бурно развивающихся выпусков панда-бондов. Ликвидность рынка в Китае остается устойчивой в последние годы, с коэффициентами резервных требований ниже банковских, а также за счет процентных ставок, которые сделали китайский рынок более конкурентоспособным с точки зрения затрат на финансирование. Для эмитентов облигаций это означает увеличение каналов финансирования и оптимизирование его структуры, а также разнообразие инвесторов", - цитирует его CRI Online.

Панда-бонды - ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в юанях и торгуемые на китайских площадках. С момента их запуска в оборот в 2005 году и по сегодняшний день таких облигаций было выпущено более чем на 30 миллиардов юаней. По оценкам Всемирного банка, выпуск панда-бондов на рынке может превысить объем в 320 миллиардов юаней в течение ближайших пяти лет.