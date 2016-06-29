Мировые фондовые рынки восстанавливаются после падения из-за Brexit

Акции США выросли во вторник, восстановив часть недавних потерь, поскольку инвесторы начали вкладывать деньги в подешевевшие активы после двухдневного падения, спровоцированного решением Великобритании выйти из Европейского союза.

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Финансовый и технологический сектор, сильно пострадавшие после референдума, показали динамику лучше рынка во вторник, пишет Рейтер.

"Люди начинают думать, что, возможно, это (выход Британии из ЕС) займет больше времени, чем они полагали, и влияние на американский рынок будет совсем не таким сильным, как все боялись", - сказал Рик Меклер из LibertyView Capital Management в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси.

Индекс Dow Jones поднялся на 1,57 процента до 17.409,72 пункта, индекс S&P 500 - на 1,78 процента до 2.036,09 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,12 процента до 4.691,87.

Все 10 основных отраслевых секторов S&P закрылись ростом. Энергетические акции прибавили 2,6 процента благодаря подъему цен на нефть.

После британского референдума основные индексы США показали максимальное за 10 месяцев двухдневное падение.

Данные во вторник показали, что рост экономики США замедлился в первом квартале, но не так сильно, как оценивалось ранее. ВВП США в первом квартале 2016 года вырос на 1,1 процента к аналогичному периоду 2015 года, сообщило министерство торговли со ссылкой на окончательные данные.

Бумаги биотехнологической Gilead Sciences прибавили 5,2 процента после того, как американский регулятор одобрил ее препарат от гепатита С.

Акции Endo International подскочили на 18,3 процента - максимально среди компаний S&P 500, так как производитель лекарств объявил о новом патенте.

Японские акции выросли в среду, ориентируясь на восстановление мировых рынков благодаря ослаблению опасений, связанных с решением Великобритании выйти из ЕС.

Японский индекс Nikkei показал рост третий день кряду, прибавив 1,6 процента до 15.566,83 пункта. Индекс отыграл около половины потерь, понесенных в пятницу, когда он просел на 7,9 процента до минимума с 12 февраля из-за потрясения, связанного с Brexit.

Банковский сектор поднялся на 1,8 процента - впервые за четыре дня, поддержав Nikkei.

Акции ведущей нефтеперерабатывающей компании Японии Idemitsu Kosan Co упали на 6,5 процента из-за напряженности на фоне поглощения конкурента Showa Shell Sekiyu.

Более широкий индекс Topix вырос на 1,88 процента, завершив торги на уровне 1.247,69 пункта.

Индекс JPX-Nikkei 400 поднялся на 1,87 процента до 11.263,70 пункта.