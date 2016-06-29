Украинская биржа остановит обращение акций 13 эмитентов, среди которых "Азовсталь"

Украинская биржа 1 июля остановит на своей площадке обращение акций 13 эмитентов, в частности, «Азовстали», Авдеевского коксохимического завода, Енакиевского металлургического завода, Центрального горно-обогатительного комбината, из-за их преобразования в частные общества с публичных. Об этом говорится на сайте биржи.

Также биржа остановит обращение акций компаний «Евраз Баглийкокс», «Евраз-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского», Харцизского трубного завода, Ингулецкого горно-обогатительного комбината, Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, Северного горно-обогатительного комбината, «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «Евраз Сухая Балка», «Запорожкокс».

В бирже сообщили, что последним днем, когда можно проводить операции с акциями данных эмитентов, является 30 июня.

Как сообщал УНИАН, Украинская биржа исключила из индекса акций украинских эмитентов UX «Азовсталь» и Авдеевский коксохимический завод, сократив таким образом количество ценных бумаг в корзине до 5 с 7.

В марте Украинская биржа исключила из индекса акций украинских эмитентов UX Алчевский металлургический комбинат, Енакиевский металлургический завод, Крюковский вагоностроительный завод.