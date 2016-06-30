Приватизация госактивов должна положить конец коррупции - посол США

Большая приватизация, которая начинается в Украине в текущем году, должна быть ориентирована не на доходы от продажи активов, а на преодоление коррупции и манипуляции экономическими интересами, сказал Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт в ходе Энергетического форума в Киеве.

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"Приватизация нужна, чтобы не было манипуляции экономическими интересами. Это механизм привлечения новых ресурсов и новых технологий", - сказал Пайетт.

Он также сказал, что приватизация в целом должна послужить на благо экономики страны и дать импульс развитию.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины назвало 2016 годом большой приватизации в Украине, которая начнется с продажи Одесского припортового завода. Следом за ОПЗ будут приватизированы ряд объектов энергетики, включая 4 облэнерго и госхолдинг "Центрэнерго", оперирующий тремя теплоэлектростанциями.