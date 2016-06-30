S&P понизило рейтинг Евросоюза из-за Brexit

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг Евросоюза до "AA" с "AA+" из-за решения британцев по выходу страны из состава ЕС (Brexit), говорится в релизе агентства.

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Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне"A-1+". Прогноз по всем рейтингам стабильный.

"После принятия решения избирателями Великобритании выйти из ЕС, как следствие консультативного референдума 23 июня, мы пересмотрели наше мнение о сплоченности в рамках ЕС, которое, на наш взгляд, является нейтральным, а не положительным рейтинговым фактором", - говорится в сообщении агентства, передает Прайм.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства, что в большинстве сценариев, в том числе при будущем выходе Великобритании из бюджетных обязательств, рейтинги ЕС будут оставаться на текущем уровне в "AA/A-1 +". Агентство отмечает, что Германия, Франция и Великобритания вносят свой вклад в размере 21%, 16% и 13% соответственно в бюджет ЕС.

На прошлой неделе в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. За выход страны из блока проголосовали 51,9% британцев. Данное решение стало шоком для большинства участников рынка, так как опросы, публиковавшиеся до голосования, свидетельствовали о количественном преимуществе противников Brexit. Неопределенность последствий данного шага для страны и всего Евросоюза оказывала негативное влияние на большинство рынков.