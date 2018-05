Госбанк Китая хочет провести IPO на $10 миллиардов, которое может стать крупнейшим в мире за два года

Государственный Postal Savings Bank of China (PSBC), крупнейший по количеству отделений банк Китая, подал заявку на IPO в Гонконге, намереваясь привлечь до $10 миллиардов, сообщило подразделение Thomson Reuters IFR.

Размещение может стать крупнейшим в мире примерно за два года, а оценочная стоимость банка в рамках IPO составляет около $50 миллиардов, сообщило IFR со ссылкой на источники, близкие к сделке, передает Рейтер.

IPO, направленное на привлечение от $7 до $10 миллиардов, может пройти уже в сентябре, сообщило IFR. Представитель PSBC отказалась от комментариев.

Запланированное PSBC размещение пройдет на фоне практически 60-процентного падения активности на рынках акционерного капитала Азии.

PSBC, количество отделений которого в стране превышает 40.000, а доля плохих кредитов считается гораздо ниже, чем у конкурентов, был основан как депозитный банк в 2007 году с использованием сети бывшей системы почтовых сбережений.

Кредитор планирует продать до 13,9 миллиарда акций в Гонконге и использовать выручку для поддержания своего баланса, согласно заявлению на сайте Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая от 24 июня.

Если объем привлеченных средств в результате IPO PSBC, количество клиентов которого составляет около 500 миллионов или почти половину населения Китая, достигнет целевого уровня, это станет крупнейшим дебютом на рынке с момента рекордного $25-миллиардного листинга Alibaba Group в сентябре 2014 года.

Сильная реакция на размещение может оживить застывший рынок IPO. Привлечение капитала в Гонконге также рассматривают китайские брокерские компании, включая Everbright Securities Co, China Merchants Securities Co и China Securities Co.